Difesa attiva Zelensky affida l' esercito a Syrsky | l' uomo che ha già salvato Kiev due anni fa

(Di giovedì 8 febbraio 2024) 58, formazione sovietica, poche ore di sonno e tante sul campo. Sostituisce il popolarissimo Zaluzhny per un cambio di strategia: puntellare l'aviazione adella fanteria, per conseguire anche gli obiettivi via terra. Tre dogmi: motivazione, addestramento, pianificazione. “Così una truppa può disperdere anche un nemico più numeroso”