Dieta del gruppo sanguigno | tutta la verità su questo regime alimentare

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’idea didelrisale al 1996, anno in cui venne pubblicato il libro Eat Right 4 Your Type, scritto dal naturopata statunitense Peter D’Adamo, padre delladel. Fu un successo globale. Le premesse di, infatti, uniscono biologia ed evoluzione e partono dal presupposto che, nel corso della storia dell’umanità, i diversi gruppi sanguigni sono comparsi in momenti diversi, legandosi al tipo di alimentazione seguita in quel periodo. Una considerazione che, purtroppo, non ha alcun fondamento scientifico. Come sottolineano gli esperti AIRC, infatti, il ...