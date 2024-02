Denzel Washington star del prossimo film diretto da Spike Lee | High and Low

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 8 febbraio 2024)Lee tornerà alla regia conand Low, ispirato a un'opera di Akira Kurosawa, esarà il protagonista.Lee tornerà alla regia conand Low e il protagonista delsarà. A24 si occuperà della distribuzione nelle sale, mentre Apple TV+ lo proporrà in streaming. Un approccio moderno a un classico del cinema Iland Low è ispirato al thriller di Akira Kurosawa intitolato Anatomia di un Rapimento, arrivato nei cinema nel 1963. Nella versione originale il protagonista era un imprenditore di Yokohama che prende in prestito una somma ingente per acquisire il controllo della fabbrica di scarpe in cui lavora da sempre, estromettendo il resto del ...