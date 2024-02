Dentro al bunker | sogni e canzoni | Qui è esplosa la loro creatività

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Se l’idea è vincente, quando arriva non bussa. E spesso germoglia in covi e garage. Così è stato per colossi americani del calibro di Google o Amazon, e per tante, tantissime band. Ma non importa andare lontano. Basta fermarsi aldi Villanova, 120 metri quadrati di, un posto magico dove si respira l’arte in tutte le sue forme. I giovanissimi del territorio che sono passati di lì hanno lasciato un’impronta; in musica, colore, a parole. E’ tra quelle mura che è nato il progetto dei ’Bnkr44’. E’ lì che nel 2019 7 ragazzi di Empoli e Cerreto Guidi hanno messo insieme italenti per dare vita a un collettivo under 25, un gruppo che oggi si gioca la vittoria a Sanremo a fianco dei big. Nel, diventato un vero studio di registrazione, c’è chi scrive, chi canta, chi ...