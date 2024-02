Decreto Cutro | la Cassazione chiama l’Europa | cosa chiede alla Corte Ue

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ilfinisce davantidi giustizia europea. Da mesi al centro del dibattito politico-giudiziario, il testo firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dovrà essere valutato dalle toghe Ue a proposito della cauzione di 5 mila euro alternativa al trattenimento in cpr, uno dei pilastri del provvedimento del Viminale. Laoggi ha sospeso i dieci provvedimenti con cui il tribunale di Catania ha bocciato come illegittimo l’impianto del dl che prevede la procedura accelerata di frontiera per i migranti che arrivino da Paesi sicuri. Gli ermellini eranoti a esaminare i ricorsi dell’Avvocatura dello Stato per conto del ministero dell’Interno contro le ordinanze con cui il Tribunale di Catania non convalidò a ottobre i trattenimenti di alcuni ...