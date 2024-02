De Niro ottantenne in carriera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Non guarda indietro, ha invece gli occhi puntati sul futuro. A 80 anni Robert Decontinua a sorprendere e in un’intervista a People riflette sulla sua, la paternità e il futuro. "Godo del mio lavoro", dice nell’intervista. Allo stesso tempo dedica tempo alla sua famiglia e all’ultima arrivata, la piccola Gia, nata lo scorso anno dalla relazione con l’istruttrice di arti marziali, Tiffany Chen, 45 anni. La coppia è insieme dal 2021. "È una bimba adorabile – dice – quando la guardo passa tutto. È una grande gioia e un sollievo essere con lei". Deappare sorridente mentre la tiene in braccio in una delle foto pubblicate da People. È padre di altri figli nati da altre relazioni, Drena, 56 anni, Raphael, 47 anni, i gemelli Julian e Aaron, 28 anni, Elliot, 25 anni e Helen, 12 anni. L’attore si considera inoltre un uomo di ...