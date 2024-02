Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 febbraio 2024) . A scriverlo è Vittorio Zambardino sul Corriere del Mezzogiorno. Così è se vi pare, ci ha detto Aurelio De. Lo ha affermato ieri a Castel Volturno con un contorno die di– ha ripetuto per trefosse stata la concessione di un signore contadino di una volta, di quelli che imbandivano la tavola per i: «C’è la». E tutto il resto della conferenza è venuta via così, con notizie-, gentilmente servitecaviale del Volga. Ai pochiche gli hanno chiesto conto della sua gestione spericolata dall’estate ad oggi ha detto, con troppe parole: il padrone sono io, faccio quello ...