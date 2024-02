De Laurentiis | narcisismo | chiacchiere e solite promesse

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La conferenza stampa di Aurelio Deci ha offerto lecose C’era molta aspettativa generale per la conferenza stampa che Aurelio Deha tenuto nella mattinata di oggi. In molti si aspettavano chissà quale rivelazione o dichiarazione roboante da parte del presidente del Napoli. In realtà abbiamo assistito ad una sorta di best of del patron azzurro, che ha messo in scena il suo solitocondito da moltee dalle. Fu dopo il pareggio interno a reti bianche col Monza che il numero 1 del Napoli ci mise la faccia, come si suol dire, e si prese tutte le responsabilità della pessima stagione dei campioni d’Italia. Per la verità promise, oltre alla conferenza stampa che si è tenuta oggi, anche tre acquisti di ...