De Laurentiis e la sua eloquenza narcotizzante che trasforma Castel Volturno in dormitorio Carratelli

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Dee la suachein. A scriverlo è MimmoSul Corriere dello Sport. Sono stato ieri nell’ovattato, azzurro salone delle conferenze aureliane a, in un ambiente che ricorda l’interno di una grande nave spaziale in cui galleggiamo noi giornalisti, autentici astronauti in virtù dell’assenza di gravità prodotta dal profluvio di parole con le quali Deci tiene tutti a mezz’aria. E sono stato al cospetto del più intelligente, paraculo e formidabile uomo di mondo dell’emisfero occidentale, il mai tanto biasimato Aurelio De. A un certo punto, Aurelio...

Sono stato ieri nell’ovattato, azzurro salone delle conferenze aureliane a Castelvolturno, in un ambiente che ricorda l’interno di una grande nave spaziale in cui galleggiamo noi giornalisti, autentic ...Ci vorrebbe Chatwin per lasciarsi guidare in questo viaggio tortuoso e surreale che un marziano, scendendo tra gli umani, faticherebbe ad orientare: ma quel magma, una specie di colata lavica che tent ...Spazio anche al capitolo relativo a Rudi Garcia nella conferenza stampa del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Castel Volturno.