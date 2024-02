De Laurentiis ammette | “Kim via | Giuntoli aveva consigliato Kilman come sostituto”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il patron del Napoli, Aurelio De, ha ammesso di aver saputo già in largo anticipo la partenza di Kim dal club azzurro. La cessione del difensore sudcoreano Kim al Bayern Monaco non ha colto di sorpresa il Napoli, grazie alla lungimiranza di Aurelio De. Il presidente azzurro ha confessato di essere stato consapevole dell’addio di Kim con largo anticipo, preparandosi a tale eventualità già da diversi mesi. Nonostante la preparazione del club partenopeo, la ricerca di unall’altezza di Kim si è rivelata un’ardua sfida. Durante la conferenza stampa tenutasi al centro sportivo di Castel Volturno, Deha rivelato che il Napoli non è riuscito a trovare un difensore capace di colmare il vuoto lasciato dal forte asiatico, trasferitosi in Germania per 42 milioni netti. Una retroscena ...