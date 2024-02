De Angelis tira fuori Marx e Mieli sbotta | Mi alzo e me ne vado

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) “E no, ora mie me neeh”, provoca un ammiccante Paolo. Cosa è successo? Nello studio di La7 del programma Otto e Mezzo Alessandro De, vicedirettore dell'Huffington Post, ha appena riferito che “Elly Schlein dovrebbe far pace con Karl”. Ma per comprendere il senso di questo siparietto tra i due opinionisti ospiti della conduttrice Lilli Gruber bisogna fare un piccolo passo indietro. La segretaria del Partito Democratico si è dichiarata parecchio soddisfatta dell'esito del sit-in organizzato davanti alla sede della Rai, in una forma di protesta contro quella che per lei è ormai diventata TeleMeloni. In primis perché alla manifestazione hanno partecipato anche esponenti di altri partiti come Maria Elena Boschi, tra l'altro vicepresidente della commissione Vigilanza Rai, e il ...