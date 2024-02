Danneggiate le auto di 7 calciatrici del Milan | arrestato un 33enne | in fuga i complici

Milan o – La scorsa notte un gruppo di tre persone, una delle quali arrestata, ha colpito il parcheggio di un condominio di via Luigi Mengoni, in ... (ilgiorno)

Reggio Emilia - esplode furgone : paura al villaggio stranieri. Danneggiate altre due auto

Reggio Emilia, 7 febbraio 2024 - paura e allarme incendio, in serata in via Marchi a Reggio Emilia, dove verso le 20,45 è stato segnalato un ... (ilrestodelcarlino)