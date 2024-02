Dallo shampoo solido allo shampoo in pastiglia | l’invenzione di James Pecis

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Indiscutibile protagonista dei beauty backstage delle più importanti sfilate di moda degli ultimi anni, da Gucci a Chanel a Thom Browne,non è solo un hairstylist di riferimento per ogni contemporanea tendenza. Per chi vuole osare o scoprire gli hairlook più avanguardistici. Adesso, diventa anche un punto di riferimento per l’haircare quotidiana. Per l’invenzione di un nuovo. Anzi per l’ideazione della sua diretta evoluzione. Dalle sfilate fino alle docce di ogni casa, l’hairstylist, nato e cresciuto nel nord della California, ha dato una svolta alla detergenza. Grazie a una… Provare per creare. Lavare i capelli con lo ...