Dalla Verde | dai progetti immobiliari sold out al nuovo complesso residenziale Creazzo CityPark

(Di giovedì 8 febbraio 2024) (Adnkronos) - Montecchio Maggiore, 8 febbraio 2024 – Oggi il brandè un punto di riferimento nel campo delle costruzioni, soprattutto nella zona del vicentino dove realizza la maggior parte dei suoi. CostruzioniSpa è una storica azienda italiana nata nel 1952 diventata sinonimo di tecnologia, stile e contemporaneità, la cui vision “costruire solo architettura” è stata premiata dal mercato attraverso il grande successo ottenuto dalle soluzioni edilizie firmate. L'impresa di costruzioniopera innanzitutto come general contractor, ovvero come unico referente per committenti privati, industrie ed enti pubblici, proponendo agli investitori una formula chiavi in manoparte progettuale alla realizzazione dell'opera. L'azienda di Vicenza si occupa anche del restauro di edifici storici, assicurandosi che ogni manufatto venga preservato rispettandone l'eredità architettonica ma anche valorizzato e orientato al futuro affinché mantenga una funzione attiva.è anche un punto di riferimento nella costruzione e vendita diretta di villette e appartamenti in ambito, grazie all'offerta di soluzioni abitative innovative, di qualità e attente all'ambiente contraddistinte da un design che interpreta in modo sofisticato lo stile di vita contemporaneo. L'ultimo progetto dell'azienda è, un intervento di riqualificazione dell'area ex-Nut con la demolizione della vecchia fabbrica dismessa e la realizzazione di edifici di architettura ecosostenibile di nuova concezione. L'ultima sfida diè un innovativo progetto di rigenerazione urbana a, piccolo comune italiano della provincia di Vicenza dove al posto dei 70mila metri cubi di cemento dell'ex sito industriale Nut,che oggi non risponde più alle esigenze della comunità, sarà realizzato il. Al posto di quello che ormai era diventato un ecomostro, il centro della cittadina veneta sarà valorizzato da unedilizio orientato alla sostenibilità ambientale e al benessere delle persone. La nuova zonasarà una soluzione all'avanguardia, un progetto disegnato da MAM architetti e curato da: un intervento che offrirà a investitori e residenti abitazioni di nuova concezione con un'elevata qualità architettonica. Negli edifici deltroveranno spazio case eleganti, confortevoli e dal design contemporaneo, con ampie terrazze abitabili ed estese zone living. Saranno realizzati soltanto edifici in classe A, in grado di assicurare un elevato risparmio energetico e un impatto sull'ambiente minimo, attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative nel campo dell'edilizia green e dell'architettura ecosostenibile. Le soluzioni abitative, disponibili nelle tipologie bicamere, tricamere e attici tricamere, non saranno abbinate a nuove attività economiche, garantendo un contesto esclusivamente, ideale sia per le famiglie che vorranno vivere nel cuore diche per chi fosse interessato a un investimento intelligente che acquisisce valore nel tempo. Inoltre, sarà offerta la massima attenzione alla privacy, grazie alle distanze generose tra gli edifici e agli accorgimenti architettonici adottati nel progetto. Un altro valore aggiunto diè lo spazioa disposizione di tutta la comunità, infatti ilavrà un grande parco diffuso per trascorrere il tempo libero in un ambiente sano e sicuro, con un'apposita viabilità pedonale e ciclabile. È possibile richiedere informazioni più dettagliate sulle case in vendita adirettamente sul sito.it: le consegne avverranno nel corso del 2024. Tutti iesprimono il know how di eccellenza dell'azienda nel campo delle costruzioni e del restauro edilizio, una tradizione di famiglia indirizzata alla ricerca continua della qualità per generare redditività e soddisfare pienamente ogni cliente. In particolare, alcune iniziativesono andateout prima della costruzione o in tempi brevissimi, come Le Pergole Di Sovizzo 2, Le Ville di Via Roma ad Altavilla Vicentina, Borgo Delle Longasole – Blocco D a Sandrigo e le Residenze Bellaguardia di Palazzo Levante a Montecchio Maggiore. Rimangono soltanto le ultime disponibilità per gli altrigestiti dall'azienda vicentina, tra cui le abitazioni di BluHomes Vicenza situate in una posizione unica tra il centro storico e la natura di Parco Astichello, le residenze Bellaguardia di Palazzo Ponente a Montecchio Maggiore e le esclusive soluzioni abitative Residenze San Rocco ad Arzignano. Questi risultati confermano l'elevata fiducia neiedilizi firmatirisposta dagli investitori e da chi cerca dimore moderne, confortevoli e sostenibili, grazie a una lunga tradizione che oggi rappresenta una garanzia di qualità e affidabilità. Per maggiori informazioni Sito web:https://www..it/ Email: info@.it