Dalla Spagna | “Antonio Conte offerto al Barcellona”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Secondo il quotidiano catalano Sport, c’è anchenell’elenco dei candidati per la panchina del, che a giugno si separerà da Xavi. Nel lungo elenco di tecnici offerti al Consiglio d’amministrazione blaugrana e al direttore sportivo Deco ci sarebbe infatti l’ex Juventus e Inter, che non allena dallo scorso marzo, quando si separò di comune accordo dal Tottenham. Secondo Sport,avrebbe aperto al, che però per ora considera altre priorità. Su tutte quella che porta a Jurgen Klopp, l’attuale tecnico del Liverpool, anche lui in procinto di lasciare il suo club in estate. Al momento nulla è stato deciso e le prossime settimane saranno decisive. In ogni caso, dopo aver respinto ogni proposta a stagione in corso,sembra intenzionato a rimettersi ...