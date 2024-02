Dalla ricerca alla medicina domiciliare | si presentano i risultati di MyBreathingHeart

Clemente Rebora - la poetica della ricerca spirituale e la lirica agonizzante soffocata dalla società capitalista Clemente Rebora nasce a Milano il 6 gennaio 1885 dal garibaldino e massone Enrico Rebora e dalla poetessa Teresa Rinaldi. Nel 1903 intraprende gli ... (900letterario)

Dalla savana con furore - il più ricercato tra gli animalier di stagione Si sa, la moda è una giungla. In ogni stagione. Sarà per questo che in primavera come in inverno, l’animalier resta sempre un vezzo gettonatio, ... (iodonna)