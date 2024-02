Dalla protesta alla proposta | Cia Arezzo incontra gli agricoltori

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Si parte con un focus sul tabacco, a lungo fiore all’occhiello dell’economia agricola della Valtiberina Cia: “Ascoltiamo le voci delle imprese che traduciano in una piattaforma di proposte e richieste da avanzare a vari livelli. A cominciare dal livello territoriale e regionale. Tutti devono fare la loro parte per garantire un futuro all’agricoltura” Mentre su piazze e strade continua ladegli, Ciatorna sul territorio per raccogliere testimonianze e problemi del settore. “Il nostro obiettivo è ascoltare la voce dei soci, per passare”, spiega la Presidente Serena Stefani che, secondo un format consolidato, anche quest’anno ha deciso di raccogliere da vicino il parere delle ...

Il malcontento degli agricoltori lasciato a macerare per anni e i piani della politica, pronta a ignorarlo, cavalcarlo, assecondarlo. La protesta dei trattori va avanti da giorni, ma ha radici profond ...(Teleborsa) - I trattori raggiungeranno il teatro Ariston. Lo rende noto il movimento 'Riscatto agricolo' che sostiene di aver accettato l'invito di Amadeus per salire sul palco di Sanremo 2024 ed esp ...