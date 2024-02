Dal vocal coach fino al coreografo Tutto l’entourage arriva dal territorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Si sono portati dietro una famiglia tutta empolese, fatta di giovani artisti come loro, professionisti già navigati nonostante l’età. In comune con i Bnkr44 hanno una ’prima volta’ all’Ariston. E tanta passione per l’arte. Neldegli artisti di Villanova in gara a Sanremo c’è Leonardo Mannucci: 25 anni, ex studente del Fermi-Da Vinci, empolese doc e. Ha iniziato a ballare a 8 anni entrando poi nel mondo del freestyle. "Mi occupo del movimento sul palco. Per i Bnkr44 ho coreografato Governo Punk ma anche il pezzo di Sanremo Giovani - racconta - Abbiamo lavorato duramente per questa gara". Un lavoro complicato perché sono abituati a interagire col pubblico, ma non a curare l’estetica del movimento. "La sfida? Creare movimenti che non sembrino finti. Spostamenti e gestualità per dare sicurezza e visibilità a ognuno dei 6 ragazzi, ...