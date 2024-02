Dakota Johnson critica il mondo di Hollywood | Hanno tutti paura e non prendono rischi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L'attriceha spiegato perché fa fatica a trovare ruoli che la interessano ando la poca fiducia nei confronti dei progetti indipendenti.ha fortementeto ildisostenendo che non venga data abbastanza fiducia al cinema indipendente. L'attrice, intervistata dal magazine L'Officiel, ha infatti sostenuto di fare veramente fatica nel trovare progetti che siano davvero originali. L'opinione della star Negli ultimi anniha cercato di recitare in film di vario genere, spesso diventando in più occasione protagonista di film indipendenti, come nel caso di Cha Cha Real Smooth e Daddio. L'attrice ha ora dichiarato: "Le persone ...