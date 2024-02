“Dai | fuori” Grande Fratello | su Varrese scoppia di nuovo il caos | “Vi rendete conto?”

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Non c’è tregua per Massimilianoche, senza più neanche Monia La Ferrera, non gli resta che fare un po’ di taglia e cuci riguardo la sua nemica giurata, Beatrice Luzzi, soprattutto da quando lo ha definito “non equilibrato” in puntata al2023. L’ultimo gesto del Guru ha alzato un polverone web. La diretta del2023 parla chiaro e, ancor più, le clip riportate su Twitter dai diversi fandom. Il gruppo di anti-Beatrice Luzzi non ha mai smesso di parlare di lei, vedendo cattiveria e malafede in ogni suo gesto ricamandoci sopra chissà cosa. Massimilianosi dice vittima, ma lo era ieri in giardino?, ancora tutti controDopo la pesantissima 34esima puntata, le ...