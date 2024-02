Dagli Stati Uniti a Sanremo | John Travolta torna al Festival

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 7 febbraio 2024- Manca poco che compia 70 anni: ed ecco che, al, Jonhfa la sua comparsa, dopo aver fatto ballare intere generazione nei panni di Tony Manero. Dall’ultima volta asono passati 18 anni: era il 2006. Presentato da Giorgia che rimane “sola, soletta” sul palco ed acclamato dal pubblico, il divo parla del suo film preferito, “La strada” di Fellini; “Sei in splendida forma dopo cinque- dice ad Amadeus- in America non si parla d’altro!”. I due poi improvvisano delle mosse da febbre del sabato sera: “Amore – dice Amadeus a Giovanna seduta in prima fila- mi hai fatto la foto con? Quando mi ricapita!“. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo ...