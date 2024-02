Dagli sos di John Travolta alla vendetta di Cardiotrap di «Mare Fuori» | i migliori meme della seconda serata del Festival

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Altro giro, altra corsa: altri. Anche la74esima edizione deldi Sanremo ha suscitato l’ilarità dei social, che non ha risparmiato nessuno. A partire dall’apertura che ci ha regalato il nonno pensionato di Viva Rai 2, Ruggiero Del Vecchio. Qualcuno su Threads lo paragona ad Amadeus tra 50 anni, quando probabilmente potrebbe essere ancora – suo malgrado – a condurre Sanremo. D’altronde, anche il solo fatto che Ama siasua quinta conduzione consecutiva è stato unper giorni. Vero protagonista dell’ironia social è, visibilmente imbarazzato, se non disorientato. Di certo non era a suo agio tra le gag di Amadeus e Fiorello. E agli occhi dei mematori non è passato inosservato. ...