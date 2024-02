Dagli antichi romani al fascino senza tempo di Venezia | storia di una festa piena di gioia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Vi siete mai chiesti da dove derivi il nome “Carnevale”? È noto come questaabbia origini pagane: dalle feste dionisiache prima e dai Saturnali poi, il termine “Carnevale” trae il suo significato dalla frase latina “carnem levare” ovvero “levare la carne”, una frase che indicava il banchetto che, solitamente, veniva preparato il Martedì Grasso: un pasto luculliano prima del periodo di digiuno legato alla Quaresima, durante la quale a nessuno era più concesso mangiare carne. Legata da sempre al mondo cristiano, il Carnevale in realtà affonda le sue origini, come accennato, nella tradizione romana con i Saturnali e prima ancora in quella greca con le feste organizzate in onore del dio Dioniso: durante queste celebrazioni era lecito lasciarsi andare, bevendo e mangiando a sazietà e dedicandosi a giochi e scherzi di ogni tipo, complice anche una maschera dietro la ...