Dagli anni ’60 i body sono il must nel guardaroba dei bambini

Life&People.it Per molto tempo 'piccole donne' e 'piccoli uomini' hanno popolato non solo le pagine della letteratura ma anche quelle della moda. Soltanto in epoca vittoriana, infatti, il mondo dell'infanzia ha acquisito una sua identità in tema di abbigliamento, mentre fino a quel momento iindossano abiti che riproducono in miniatura quelli degli adulti. Bisogna attendere la fine del '700 affinchè all'infanzia vengono riconosciute necessità differenti da quelle degli adulti tali da influenzare la moda bimbo. Quest'ultima si affermerà, poi, un secolo dopo, e precisamente nel 1860; una moda che propone api specifici per ogni fascia d'età a partire dai neonati;