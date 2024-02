Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Diciamo ““ e subito pensiamo al cupo periodo del Covid, quando nel 2020 anche le scuole, di ogni ordine e grado, hanno dovuto chiudere le porte per difendersi dalla pandemia. Ma la locuzione “Didattica a distanza“ (entrata nell’uso con l’acronimo ) esiste fin dalla metà dell’Ottocento, anche se allora l’insegnamento non in presenza avveniva soprattutto attraverso la corrispondenza postale. Poi è toccato alla televisione e alla radio fare da “aule“, fino a quando i mezzi digitali informatici e telematici hanno aperto le porte alla partecipazione assai più immediata e articolata. Da allora la parola ha assunto un peso semantico nuovo e ben più consistente: "Oggi la didattica a distanza si riferisce all’insieme di tutte quelle pratiche messe in atto durante il periodo emergenziale che ha costretto a casa studenti e docenti - spiega l’Accademia della Crusca -: comprende sia le vecchie ...