Da Milleluci viaggio nel tempo con la musica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Oliva Unnelsulle note dellaanni Sessanta, Settanta e Ottanta: questa è la colonna sonora ideale per l’anima nascosta di cui voglio raccontarvi nella settimana di Sanremo. Mentre il mondo dei locali e dello spettacolo dal vivo cerca di sfidare il Festival della canzone italiana, Milano resta viva e propone tante serate live imperdibile. Ilnon è da meno, con la sua atmosfera particolare, divertente e colorata in zona Porta Venezia, dove è aperto con successo dal 2010, e torna adesso a riaprire i battenti dopo una pausa per la ristrutturazione. Chiuso per tutto il mese di gennaio, ha scelto di riaprire tutto rinnovato proprio per la settimana di Sanremo. Durante l’anno non c’è un vero e proprio calendario di spettacoli programmati, ma è comunque una scelta perfetta per chi cerca ...