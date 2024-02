Da Belmonte Mezzagno a Monreale per coltivare droga | 2 arresti

Leggi tutta la notizia su ilpalermo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) I Carabinieri della Stazione dihanno arrestato due persone, di 27 e 37 anni, originarie die già note alle forze dell’ordine, con l’accusa di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente e furto aggravato di energia elettrica. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, svolto nei pressi della frazione di San Martino delle Scale, i militari hanno sorpreso i due uomini mentre uscivano da un’abitazione apparentemente disabitata dove avrebbero gestito una serra indoor, creata per la coltivazione di cannabis e da diversi giorni tenuta sotto controllo per i movimenti anomali nella zona. All’interno dell’appartamento, i militari hanno rinvenuto circa 170 piante di cannabis, dell’altezza media di oltre un metro e più di duecento già espiantate ed in corso di essiccamento. L’attività illecita veniva ...