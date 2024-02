Cuore di tenebra Spaccio e grida | | Di notte | un incubo Facciamoci sentire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Abbiamo fatto un esposto in procura, parlato con le forze dell’ordine, con il vescovo e il prefetto. Ci hanno detto di continuare assolutamente a chiamare ogni volta che notiamo qualcosa. Dopo che abbiamo fatto la raccolta delle firme ci sono stati molti più controlli, addirittura due o tre li hanno arrestati". Sara Monti, titolare dell’omonima cartoleria di via Mameli 3 insieme al marito Stefano De Fanti, è tra le promotrici della raccolta firme organizzata tra residenti ed esercenti della zona che va da piazzetta della Misura a via degli Orgogliosi e alle strade limitrofe. L’obiettivo – come già dichiarato al Carlino dal promotore primario, l’avvocato Laerte Cenni – è quello di denunciare lo stato di degrado in cui versa il centro storico forlivese. Iniziativa che ha raccolto circa 250 firme nel quartiere, segno inequivocabile che la cittadinanza vive uno stato di insicurezza ...