Cuccioli abbandonati | cronaca di un salvataggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’abbandono dei cani, un episodio didal quale sono partiti i reporter della classe quinta del plesso di Fondoreno dell’Istituto Comprensivo “F. De Pisis” per sviluppare un’inchiesta articolata con un pezzo di, un’intervista e un approfondimento. I giovani cronisti sono stati seguiti dall’insegnante Daniela Garau. Spezzeremo la loro inchiesta in due puntate, andiamo a leggere. Prima puntata.L’ALLARME ABBANDONO SUONA ANCORA UNA VOLTA Turista salva tredi cane. Il pronto intervento dei volontari del rifugio Gli invisibili Sardegna. Una turista si trova in vacanza a San Gavino Monreale, una località del Medio Campidano in Sardegna. Come tutte le mattine, anche a Ferragosto, la turista va a fare jogging fuori città. Dopo diversi chilometri, da una cunetta, spuntano tre ...