Crolla soffitto della Corte d’Appello | struttura evacuata

AGI - evacuata la sede della corte d'appello penale in via Romeo Romei 2, a Roma . Per una copiosa perdita d'acqua, per la rottura di un tubo, è ... (agi)

Roma, 8 febbraio 2024 – È stata evacuata questa mattina l a Corte di Appello penale di Roma, in via Romeo Romei, dopo il parziale crollo di un soffitto nell’androne del palazzo causato dalla rottura d ...La Corte di Appello penale di Roma, in via Romeo Romei, è stata evacuata questa mattina dopo il parziale crollo di un soffitto nell'androne del palazzo causato dalla rottura di un tubo dell'acqua. (AN ...Non si tratta, purtroppo, di un episodio isolato, visto quanto accaduto nel marzo del 2023: in questo caso ad essere colpita è stata la Corte d'Appello ...