Criceto siberiano | tutto quello che c’è da sapere sul tenero Winter White

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il, conosciuto anche come, è un adorabile roditore dal pelo soffice e dagli occhietti scintillanti. È molto amato come animale domestico, sia per la sua natura socievole e affettuosa, sia per la sua pelliccia incantevole, che muta colore durante la stagione invernale, diventando bianca come la neve. Nelle prossime righe, esploreremo tutte le peculiarità di questo piccolo pet, approfondendo le sue origini, il suo temperamento e tutti gli aspetti da tenere in considerazione in vista del suo arrivo in famiglia. Origini e caratteristiche distintive Il, come si evince dal nome, trova le sue origini nelle regioni settentrionali dell’Asia, tra cui la Siberia, la Mongolia e il Kazakistan. Grazie all’adattabilità agli ambienti freddi, infatti, ...