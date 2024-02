Cpr Ponte Galeria – Celli | “Ok alla mozione dell’Assemblea capitolina per la chiusura | un atto a difesa dei diritti umani”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 8 febbraio 2024) “Con unaapprovata dall’Assembleachiediamo ladel Cpr di. Non sono più accettabili le condizioni della struttura in cui sono trattenuti centinaia di migranti in attesa di rimpatrio. E il suicidio di Ousmane Sylla ne è la tragica conseguenza e testimonianza. Il governo deve intervenire in fretta, perché è una questione di civiltà e di rispetto della dignità umana. Quello presentato e votato in Aula Giulio Cesare è dunque undi grande responsabilità e attenzione che mette al centro la persona e ladei”. Così in una nota la presidenteSvetlana. Max L'articolo proviene da Italia Sera.