Covid Italia | ricoveri ai minimi da ottobre

(Di giovedì 8 febbraio 2024) (Adnkronos) –in discesa del 26% nell’ultima settimana. La rilevazione della rete sentinella della Fiaso segna una curva in picchiata negli ultimi due mesi. In termini assoluti si tocca il livello più basso di pazienti ricoverati da, mentre il picco è stato raggiunto a metà dicembre, ricorda la Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere. Si riduce del 29% la percentuale dei ricoverati ‘per’, ovvero coloro che occupano posti letto nelle malattie infettive o nelle medicine con sindromi respiratorie e polmonari da riferire all’infezione da Sars CoV-2. L’età media dei pazienti presenti in ospedale è di 76 anni e tutti presentano anche altre patologie. I pazienti ‘con’, ricoverati in ospedale per altre cause ma risultati positivi al coronavirus, registrano un calo del 24% e rappresentano il 60% dei pazientiin ospedale. Nessun paziente, infine – evidenzia Fiaso – registrato nelle terapie intensive e negli ospedali pediatrici o reparti di pediatria delle strutture sentinella monitorate dalla Federazione. L'articolo proviene daSera.