Costantino numero uno Ricavi sopra i 363 milioni

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Crescono itotali per The Italian Sea Group. Il consiglio d’amministrazione ha esaminato e approvato nei giorni scorsi i risultati consolidati preoconsuntivi al 31 dicembre 2023. I risultati sono stati presentati a Milano agli investitori e alla comunità finanziaria in occasione del secondo Capital Markets Day. Attraverso un posizionamento ‘high level’, la società del fondatore e amministratore delegato Giovanniconferma la propria leadership nel settore della nautica di grandi dimensioni, risultando il terzo cantiere al mondo e primo in Italia per la produzione di yacht oltre i 50 metri di lunghezza. Molti gli indicatori con il segno più rispetto al 2022, a partire daitotali: 363di euro, che rappresentano un aumento del 23 percento rispetto all’anno precedente, chiuso a 295 ...