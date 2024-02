Così viene giù tutto Scholz implora il Congresso Usa | Impediamo a Putin di vincere

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il cancelliere tedesco sbarca in America e in un editoriale sul Wsj si rivolge ai repubblicani che bloccano i 60 miliardi di aiuti a Kiev, provando a rassicurare sulle argomentazioni di Trump. "Non commettete errori, una vittoria russa cambierebbe drammaticamente il volto dell'Europa"