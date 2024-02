Così abbiamo insegnato agli studenti a non studiare

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 8 febbraio 2024) C’è un errore alla base dei commenti sull’indagine dell’Associazione Italiana Editori, che ha rivelato come gli universitari non studino più sui libri ma solo su dispense o sbobinature; c’è un’inversione fra causa ed effetto che porta a ritenere sufficiente esortare gli universitari alla lettura affinché tornino a scoprire la bellezza e l’utilità di quei misteriosi parallelepipedi di carta. In realtà, se glinon usano libri, è esclusivamente perché per anni e anni il sistema dell’istruzione ha dimostrato loro che, per, i libri non servono;certificato che bastano surrogati, sintesi, imitazioni, materiali di risulta che sostituissero il libro per ottenere comunque la promozione, il diploma, la laurea, senza bisogno di aprirne uno vero.instillato, in modo lento ma inesorabile, l’idea che ...