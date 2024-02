Cos' è | come si usa e come si fa a casa il latte di patate

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 8 febbraio 2024) In principio ci fu quello di soia. A seguire quello d’avena e di nocciole. E così piano piano, negli ultimi anni, lo scaffale dei latti vegetali si è preso sempre più spazio nei supermercati e nelle botteghe di settore. Ma ce n’è uno che per ora non si vede ed è ildi patata, finito tra gli ingredienti di una prova di Masterchef. Una start-up svedese l'ha lanciato sul mercato A pensare aldi patata è stata di recente una start-up svedese, Veg of Lund, che collabora con l’università di Lund e che ha vinto l’edizione del 2021 del World Food Innovation Awards. Aggiunge al tubero anche vitamine e minerali per rendere il suopiù nutriente e proporloreale alternativa ai latticini. L’azienda ne produce più varianti: originale, barista (è la versione più cremosa) e l’unsweetened, che è ...