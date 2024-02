Cosa sono le cantine virtuali? Vino | metaverso e il futuro del collezionismo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Visitare virtualmente i propri vini grazie ad un visore VR (Realtà Virtuale). È l’idea lanciata dal club digitale Crurated, sito specializzato nella vendita e nello stoccaggio del fine wine, che dalla prossima primavera lancerà ungrazie al quale i soci potranno tenere d’occhio la propria collezione e “passeggiare virtualmente” tra le etichette. Una cantina virtuale «L'idea è nata dalla frustrazione» spiega a Drinks Business Alfonso de Gaetano, fondatore di Crurated «Essendo anche io un collezionista, possiedo molte bottiglie in diversi magazzini per conservarli nelle migliori condizioni possibili, ma in questo modo non ho la possibilità di vedere quando voglio le mie bottiglie». In questo spazio virtuale potranno, quindi, scegliere dove esporre le loro bottiglie: se in una galleria della cantina dedicata o in un "Infinite Wall", l'interpretazione virtuale di ...