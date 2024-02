Corriere dello Sport – “Conte offerto al Barcellona per il dopo Xavi” | tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 8 febbraio 2024) 2024-02-08 15:00:08 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS:è statoal, che valuta e riflette. L’indiscrezione viene lanciata dal quotidianoivo spagnolo “”, che dà i: l’ex tecnico del Tottenham, senza squadra da marzo scorso, cioè quando si è separato dagli Spurs, non sarebbe nella lista dei preferiti del consiglio di amministrazione del Barça e del ds Deco, ma per il, che lascerà a fine stagione, è un nome che comunque verrà preso in considerazione. L’ideaalSempre stando a quanto scrive “”,sarebbe disposto ad ascoltare il ...