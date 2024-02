Coquette bow | 3 fiocchi da acquistare per realizzare il già trend 2024

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il mondo della moda è in costante evoluzione, e ogni anno porta con sé nuove tendenze e riscoperte. Tra gli accessori che stanno ritagliando un ruolo di primo piano nel, vi sono iper capelli, tornati prepotentemente in auge e sempre più amati dalle fashion addicted di tutto il mondo. Le passerelle delle grandi maison e i primi red carpet dell’anno hanno ribadito il successo di questo accessorio, confermando la sua grande versatilità. Dai modelli mini ai maxi, iaggiungono un tocco di glamour a qualsiasi acconciatura, anche la più minimalista. È la “bow mania“, una vera e propria passione per iche trasmette spensieratezza e un pizzico di romanticismo, come suggerisce il termine francese “”, che significa civetta. ...