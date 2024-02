Coppa d’Africa | la finale sarà Costa d' Avorio-Nigeria | eliminate Congo e Sudafrica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Milano, 8 febbraio 2024 - Rinascere, continuare a lottare, crederci fino all'ultimo. Lad'lo ha fatto: dopo un avvio complicato, il terzo posto nel girone, la qualificazione davvero per il rotto della cuffia tra le migliori terze, poi le vittorie agli ottavi, ai quarti, segnando al novantesimo e al 120', poi in semici ha pensato Sebastian Haller. Forse l'emblema del concetto di rinascita e lotta, data la storia recente del centravanti del Borussia Dortmund che per due anni ha dovuto prima giocare e vincere una partita ben più importante, contro un tumore. Ha segnato lui il gol che ha piegato la Repubblica Democratica dele ha fatto impazzire una squadra, uno stadio, una nazione intera che ora si giocherà tutto in una notte, in unache mancava dal 2015. Di fronte uno ...