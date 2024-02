Coppa d’Africa | Costa d’Avorio in finale | affronterà la Nigeria

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Laha raggiunto ladella2023/2024 battento la Repubblica Democratica del Congo Laè ufficialmente la seconda finalista della2023/2024. La nazionale di Kessiè ha battuto per 1-0 la Repubblica Democratica del Congo grazie alla rete di Haller al 65?. Adesso i padroni di casa del torneo affronteranno lanell’ultima atto del torneo, che aveva già conquistato labattendo il Sudafrica ai rigori. Sarà una sfida con protagonista la Serie A, vista la presenza di Osimhen e Lookman e di ex come Kessiè e Fofana.