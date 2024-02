Coppa d’Africa 2024 | la Costa d’Avorio vola in finale da padrona di casa | Haller stende la DR Congo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sogna un intero paese ed esplode lo stadio Olympique Alassane Ouattara di Abidjan, dove la, che ospita laindel torneo grazie al gol dinel secondo tempo, eliminando una Repubblica Democratica delmai doma e protagonista di un mese strepitoso. Ma gli Elefanti non vogliono fermarsi e adesso si giocheranno il titolo domenica sera, Leopardi invece alla finalina di sabato contro il Sudafrica. Il primo tempo è intenso e ricco di occasioni. Nella prima fase è laa fare la partita e per gli Elefanti è di Adingra la prima conclusione con il colpo di testa e la palla a lato di poco, poi però sale in cattedra la Repubblica Democratica ...