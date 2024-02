Copa del Rey | Atletico Madrid | c’è un problema Griezmann L’ex Toro Berenguer sconfigge Simeone

Il 3-0 del River Plate all`Excursionistas in Copa Argentina è passato alla storia: non tanto per il punteggio o per l`avversario, nulla di speciale per i Millonarios,.Ha rischiato di non giocare la semifinale contro il Sudafrica, a causa dei dolori addominali che lo hanno colpito nell’immediata vigilia del match. Victor Osimhen lo ha ribadito pure su instagram in c ...Coppa d'Africa, definita la finale Definita la finale, che si giocherà domenica 11 febbraio alle 21 italiane, tra Costa d'Avorio e Nigeria. Coppa d'Africa ...