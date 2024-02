Copa del Rey 2023 2024 | all’Athletic Bilbao la semifinale d’andata | Berenguer stende l’Atletico Madrid

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Colpo grosso dell’Athleticnell’andata delle semifinali didel Rey. La squadra di Valverde, che ai quarti ha eliminato il Barcellona, si regala un’altra notte da sogno contro, che a sua volta nel turno precedente aveva fatto fuori i cugini del Real. I baschi infatti, hanno vinto il primo dei due atti per 0-1, grazie al rigore di Alexal 25?, ex attaccante del Torino, che sposta gli equilibri dell’approdo in finale dalle parti dei biancorossi oggi in trasferta. Nel secondo tempo tantissime interruzioni, un paio di risse e si gioca ben poco, con il Metropolitano che prova a spingere i ragazzi di Simeone, ma invano. A campi invertiti, però, i colchoneros proveranno a rifarsi il 29 febbraio al San ...