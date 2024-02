Controllore sul bus preso a calci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) È stato aggredito per aver chiesto il biglietto a un passeggero. La vittima è ildell’autobus Asf numero 6 destinazione Maslianico, che martedì verso le 17.30 ha chiesto l’intervento della polizia. La pattuglia della Volante è stata inviata in Piazza Cavour dove gli agenti hanno subito identificato sia il dipendente di Asf, 47 anni, che il suo aggressore, un comasco di 64 anni residente a Tavernola, con precedenti di polizia. Alla richiesta deldi esibire il titolo di viaggio l’uomo, senza alcuna ragione, lo ha colpito al petto con uno, insultandolo ripetutamente. Sul posto il 118 che ha prestato le prime cure al, che non ha però chiesto il trasporto in ospedale. Il passeggero è stato denunciato a piede libero per lesioni e per il possesso ingiustificato di oggetti atti ad ...