Controlli a Cinecittà | Alessandrino e Quarticciolo | Due arresti

(Di giovedì 8 febbraio 2024) I Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Don Bosco,, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità e degrado nelle aree urbane periferiche. Nel corso del servizio, i Carabinieri hanno identificato 143 persone, due delle quali sono state arrestate e una denunciata, ed eseguito verifiche su 78 veicoli e 6 esercizi commerciali. In via Marcio Rutilio, i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno arrestato un 32enne italiano in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare deglidomiciliari con l’applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma – Ufficio Sorveglianza, a seguito della richiesta formulata ...