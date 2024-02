Contro il cyberbullismo Nuovo libro della Polizia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Safer internet day 2024: Oltre 225.000 studenti collegati da tutta Italia per riflettere insieme sull’importanza di un uso corretto e responsabiletecnologia. Si è svolto ieri mattina a Roma l’evento in diretta streaming di #cuoriconnessi, l’iniziativa di sensibilizzazioneile a favore di un utilizzo consapevolerete etecnologia, nata nel 2016 e realizzata da Unieuro in collaborazione con ladi Stato. Le attività del progetto sono rivolte alle scuole italiane secondarie di 1° e 2° grado e da sempre coinvolgono studenti, genitori e insegnanti. Presentato ilcollana “#cuoriconnessi”, giunta alla sua quinta pubblicazione, già scaricabile gratuitamente su ...