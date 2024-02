Conte sul Gran Giurì | si voleva far vincere facile Meloni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Ringrazio il presidente della Camera Fontana che ha deciso di sciogliere ild'onore che rischiava di essere non imparziale come denunciato da due seri e autorevoli commissari che si sono dimessi proprio per questa ragione. Vedo che Mulè e lacassaana stanno parlando di oltraggio alle istituzioni ma sono fuori dal mondo. La verità è che sifarma a perdere sarebbero state le istituzioni che perdono sempre ogni qual volta un presidente del Consiglio viene in Aula in Parlamento a mentire agli italiani". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe, conversando con in cronisti, a proposito dellasa con la premier Giorgiasull'adesione dell'Italia al Mes.