Condoni da una parte | negazionismo dall’altra | la lotta all’evasione della destra ricorda Berlusconi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Uno degli aspetti più significativi, e preoccupanti,polarizzazione culturale attuale è il fenomeno del. Il negazionista contesta i risultati scientifici e pubblicamente condivisi dalla comunità degli studiosi per sostenere una sua opinione largamente controcorrente. Sarebbe un eretico, usando un linguaggio di altri tempi. Le ragioni dei negazionisti, non essendo razionali, affondano la loro radice nelle paure e nei timori che viviamo quotidianamente e in maniera crescente. Il caso esemplare è quello delclimatico, l’idea che il riscaldamento globale sia solo il risultato di cicli climatici naturali per cui la responsabilità umana sarebbe quasi nulla. Il negazionista è per natura un conservatore che ha paura del futuro. Lo troviamo anche in campi diversi, come quello economico. Per esempio l’Inps, per ...